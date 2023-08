Jozo s Slovencema praznil bankomate!

Maja letos smo v Novicah poročali, da so na sodišču v avstrijskem Gradcu na tri leta zapora obsodili 44-letnega Slovenca, ki je še (vsaj) z dvema kompanjonoma praznil bankomate v prestolnici avstrijske Štajerske. Slovenski 44-letnik je dal svoje stanovanje na razpolago za namestitev preostalih tatov.

Slednji so – potem ko so opazovali bankomate – na neopisan način v bližino obeh bankomatov, ki so ju pozneje oropali, namestili montažne plošče: pod njimi je bil skrit mobilni telefon s kamero, usmerjeno tako, da je snemal številčnico na trezorju bankomata. Potem ko so posneli šifro, so si lahko postregli z gotovino v njem.

V mednarodnem kriminalnem podzemlju je zaslovel, ko je leta 1998 s komplicem izvedel rop vozila, ki je prevažalo denar.

Zaporniški nogometni klub

Zdaj se je izvedelo, da so v povezavi s temi vlomi v graške bankomate na podlagi evropskega naloga za prijetje (ki so ga prejeli iz Avstrije) aretirali tudi 56-letnega Zagrebčana Joza Jazvo, večkrat obsojenega roparja: bremenijo ga sodelovanja v kriminalni združbi, ki je izpraznila trezorje vsaj dveh bankomatov. Jozo Jazva je sicer v mednarodnem kriminalnem podzemlju zaslovel, ko je leta 1998 s komplicem izvedel rop vozila, ki je prevažalo denar.

Najprej so prestrelili gume vozila, nato pa so jo podurhali s 4,8 milijona takratnih nemških mark (slab poltretji milijon evrov). Zaradi tega in še enega ropa je bil obsojen na 13 let in pol zapora, ki ga je prestajal na Hrvaškem in se takrat uvrstil tudi v ekipo zaporniškega nogometnega kluba Sačekuša (torej roparska zaseda). Zdaj v preiskovalnem priporu čaka na izročitev Avstriji; po informacijah hrvaškega časopisa Jutranji list ji ne nasprotuje.