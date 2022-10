Je brat zabodel brata?

Ottawa • V Kanadi še vedno poteka obsežna iskalna akcija za pogrešanim osumljencem Mylesom Sandersonom, ki je pred dnevi skupaj z bratom Damienom usodno zabodel deset ljudi in jih osemnajst še ranil. V prizadetih skupnostih, kjer so izgubili svoje bližnje in prijatelje, so oviti v žalost, obenem pa trepetajo pred morebitnim novim napadom.

Kartoteka Mylesa Sandersona je polna nasilnih dejanj.

Myles Sanderson (star je 32 let in ne 30, kot smo najprej poročali) je po pokolu pobegnil neznano kam; je oborožen in nevaren, zato se mu ne gre približevati, svarijo oblasti v provincah Saskatchewan, Manitoba in Alberta, kjer naj bi se skrival pogrešani. Kmalu po moriji so v staroselski skupnosti James Smith Cree Nation, v kateri sta prelivala kri, našli mrtvega 31-letnega Damiena, in čeprav o vzroku smrti molčijo, so vse glasnejša ugibanja, da ga je usodno zabodel starejši brat. Da sta se brata med paničnim begom sprla in začela obračunavati med seboj, se glasi čedalje bolj verjetna različica dogajanja, čeprav policija zavoljo preiskave molči o spoznanjih in zgolj opozarja na skrajno previdnost ob morebitnem srečanju s pogrešanim morilcem.

Motiv ni znan

Motiv za napad še vedno ni znan, predvsem starejši brat pa naj bi imel že kar bogato kartoteko, polno nasilnih dejanj; šušlja se, da sta se Sandersonova zapletla v mamilarske posle, nekateri viri pa še poročajo, da sta bila tudi sama uživalca drog, odvisnost pa naj bi bila posledica travmatičnega in zlorab polnega otroštva.