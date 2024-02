Italijo pretresa trojni umor: v obredu izganjanja hudiča oče ubil ženo in dva otroka

Italijo pretresa grozovit umor, v katerem je 54-letnik po več dnevih mučenja ubil svojo ženo in dva mladoletna otroka. »Obsedel jih je satan,« je v deliriju ponavljal preiskovalcem. Gnusne podrobnosti zločina je razkrila njegova 17-letna hči, ki je pokol čudežno preživela. Kot se je kasneje izkazalo, ima tudi ona krvave roke. Pri izganjanju hudiča naj bi sodeloval še par verskih fanatikov, ki ju je 54-letnik spoznal na družbenih omrežjih. Preiskovalci ne izključujejo možnosti, da bi jih lahko sledi vodile v smer verske sekte.

Grozljiv prizor

»Ubil sem svojo družino. Pridite pome,« je 11. februarja sredi noči orožnikom po telefonu sporočil Giovanni Barecca, 54-letni pleskar iz Altaville Milicie v okolici Palerma. Ko so organi pregona odprli vrata njegove podeželske hišice, jih je pričakal grozljiv prizor.

Na tleh sta ležali trupli 5-letnega Emanuela in 16-letnega Kevina, ki je imel roke in noge vklenjene z verigo. V drugi sobi so naleteli na 17-letno hčer, ki je v šoku povedala, da se je zbudila sredi noči in na tleh zagledala mrtva bratca. Njene matere ni bilo nikjer. Šele proti večeru so na vrtu odkrili zoglenele posmrtne ostanke 40-letne Antonelle Salamone.

Verska blazneža iz Palerma

Orožniki so istega dne prijeli še zakonski par, ki naj bi napeljal Barecco k umoru, brezposelnega »mental coacha« Massima Caradenteja in njegovo partnerico Sabrino Fino, ki na spletu prodaja kozmetične izdelke. Takoj so posumili, da gre za verska blazneža.

»Kot ovce vas bom poslal med volkove,« na facebooku piše Massimo, ki naj bi s partnerico sodeloval pri srhljivem umoru. Preiskovalci so prepričani, da naj bi ravno onadva neuravnovešenega Barecco dokončno potisnila čez rob. Hišo je bilo treba očistiti zlih duhov.

Preiskovalci na sledi sekte FOTO: Carabinieri Military Police Via Reuters

Sedemnajstletnica od žrtve do morilke: »To bi storila ponovno.«

Verska fanatika, ki krivde ne priznavata, sta se zavila v molk, o dogajanju pa se je razgovorila edina preživela. 17-letnica, ki so jo preiskovalci sprva obravnavali kot žrtev, je po treh dneh stopila pred tožilca in vse priznala. »Tudi jaz sem jih ubila in bi to storila ponovno,« je povedala. Tožilec je ocenil, da je bila nadpovprečno inteligentna mladenka verjetno žrtev manipulacije odraslih.

Krvavi očiščevalni obred

Obred izganjanja hudiča se je vlekel skoraj mesec dni. Ves ta čas je bil v hiši poleg družine tudi par iz Palerma. »Vsi so bili v nekakšnem mističnem deliriju,« je na tiskovni konferenci izjavil Ambrogio Cartosio, vodja tožilcev iz kraja Termini Imerese. 16-letni Kevin je med »očiščevalnim obredom« prek telefona sošolcem sporočil, da pri njih doma poteka »duhovna vojna« in da njegov bratec govori z demonom, ki se je naselil v njuno mamo. »K nam sta prišla Božja brata, ki bosta odrešila mamico in bratca,« je napisal v sporočilu.

Ko so verski blazneži po enem tednu od molitev prešli k nasilju, se je mati Antonella uprla. Hčer je prosila, naj pokliče policijo, a je ta ni poslušala in začelo se je mučenje. Antonello so pretepali s ponvijo in ji ob kožo pritiskali razžarjen sušilce za lase. Ko je umrla zaradi ran, so jo ovili v rjuho in njeno truplo zažgali. Preiskovalci so ob posmrtnih ostankih odkrili zložene obleke, kar bi lahko bil element obrednega žrtvovanja.

Mučitelji so se nato lotili bratcev. Petletnemu Emanuelu so v usta vbrizgavali grenko kavo, da je začel močno bruhati, starejšega Kevina, ki se je začel upirati, pa je oče priklenil ob posteljo z zarjavelo verigo. Obema so v usta zatlačili cunje, da ni bilo slišati njunih krikov. Umrla sta en dan po materini smrti.

Na sledi verski sekti

To je bila izpoved nesrečne 17-letnice, ki je trenutno v priporu. Na sojenje čaka tudi njen oče, ki je po besedah odvetnika neprišteven in se sploh ne zaveda, da je v zaporu. »Božja brata« iz Palerma pa zanikata vsakršno vpletenost v umor. Preiskovalci še nimajo vseh odgovorov in ne izključujejo možnosti, da bi bil lahko zločin povezan z delovanjem sekte. »Božja brata« naj bi bila namreč na čelu skupine verskih fanatikov, ki so se zbirali na molitvenih seansah. Do sedaj so identificirali deset ljudi, a preiskave še poteka.