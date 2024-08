Tragičen konec iskalne akcija za moškim, ki je šel z ladjo lovit lignje

Hrvaška spletna stran 057info.hr poroča o tragičnem dogodku na morju. Kot so zapisali, se je včeraj neki moški odpravil lovit lignje na območje Iža, a domov se nato ni vrnil. Zdi se, da je padel v morje. Kasneje so našli ladjo, v kateri pa ga ni bilo. Ministrstvo za obrambo je sporočilo, da se je v iskalno akcijo vključilo tudi letalo.

Z ministrstva za morje, pomorstvo in infrastrukturo so kasneje sporočili, da so našli truplo in da se je iskanje moškega pri otoku Iž končalo, poroča 057info.hr.

O najdenem truplu poročali danes zjutraj

Omenjeni portal dodaja, da je iskalna in reševalna akcija stekla včeraj ob 19.46 in je bila nato v teku do 23.55. Potem so jo začasno prekinili in nadaljevali danes zjutraj ob 5.30. Ob 7.04 pa so policisti sporočili, da so našli truplo.