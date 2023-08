Incident zaradi brodeta, ker jih je zmerjal s Srbi

Sodnica zadrskega občinskega sodišča Nediljka Dereta je s sodbo zaključila incident na otoku Veli Iž, ki so ga lokalni mediji pospremili kar z naslovom priljubljene hrvaške komedije Kako se je začela vojna na mojem otoku.

V resničnem svetu je do spora prišlo avgusta pred štirimi leti, ko je potekalo tekmovanje v kuhanju brodeta, v katerem se je pomerilo pol ducata ekip. Med dvestoglavo publiko meščanov, Zadrčanov ter turistov je bil tudi precej pijan 26-letni Stipe D. z Dunaja, ki je zakuhal precejšnji incident, ki je zasenčil kuharsko tekmovanje.

Ni se dobro spomnil, kaj vse je počel močno pijan. FOTO: Boris_kuznets, Getty Images

Stipe je najprej odrival meščane, sledil je prepir z njimi, začel se je vzpenjati na cerkveni zid in izzval vsesplošno zgražanje. Kmalu se je zgrabil z domačini, ti so ga prijeli ter spravili na tla, od koder naj bi Stipe kričal, da jim »je... mater srbsko«, ter jim očital, da so vsi Srbi. Ni naletel na odobravanje: »Jaz sem hrvaški branitelj in slabo reagiram na tako neumne navedbe, kot jih je imel Stipe,« je štiri leta pozneje na sodišču v svojo obrambo dejal veteran hrvaške vojne, 60-letni Miljenko B., ter navrgel, da je imel Stipe nekakšne politične govore in je pri vseh izzval nervozo.

Denarna kazen

Miljenko je namreč s steklenico udaril Stipeta, ko so ga drugi držali na tleh; a tujerodni turist z domačim dalmatinskim imenom še ni imel dovolj in je kljub udarcu nadaljeval grožnje navzočim. Na koncu je najbolj ogrozil sebe, saj se je znova začel vzpenjati na hišo, a je padel na glavo na betonska tla. Odpeljali so ga v zadrsko splošno bolnišnico, kjer so ugotovili hude telesne poškodbe zaradi udarca druge osebe ter padca s treh metrov višine. Stipe pa se na sodišču ni kaj prida spomnil bolečega dne ali spopada, zgolj da je veliko popil in je padel s strehe hiše na glavo na beton. Na koncu je Stipe dobil 174 evrov denarne kazni, Miljenko pa sto.