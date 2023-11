Huda tragedija v Srbiji: ubil sebe in ženo, nastradala je tudi ljubimka (FOTO)

Po poročanju portala Nova.rs se je danes v Srbiji zgodila tragedija. Kot so neuradno izvedeli, je 54-letni moški v naselju Rasadnik s strelom v glavo najprej ranil svojo ljubimko.

Krvavi pohod je nato nadaljeval in ubil svojo ženo, kasneje pa je sodil še sebi. Moški si je življenje vzel po tem, ko so ga policisti obkolili, razkrivajo na omenjeni spletni strani in dodajajo, da ta hip še ni jasno, zakaj se je zločin zgodil.

Skupaj so pozirali

Portal Blic je objavil šokantne slike. Na eni lahko vidimo omenjenega 54-letnika, kako je objet s svojo ženo in domnevno ljubimko. Na drugi pa, kako skupaj pozirata žena in ljubimka.

Na Balkanu se je letos že zgodil podoben tragični dogodek, ko je inštruktor fitnesa ubil svojo partnerko ter še dve osebi, nato pa je sodil še sebi.