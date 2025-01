Huda prometna nesreča: umrla zakonca in njuna dva otroka

Štirje člani ene turške družine, zakonca in dva otroka, so umrli v prometni nesreči blizu Konjica v severnem delu Hercegovine, medtem ko je en otrok z reševalnim vozilom prepeljan v Sarajevo. Kot so poročali iz Ministrstva za notranje zadeve Hercegovaško-neretvanske županije, se je tragedija zgodila danes popoldne, ko je osebno vozilo iz neznanih razlogov zapeljalo pod tovornjak.

Na kraju nesreče sta umrla zakonca, državljana Republike Turčije, oba rojena leta 1980, medtem ko sta njuna dva otroka podlegla poškodbam v bolnišnici v Konjicu. Tretji otrok je utrpel poškodbe in je bil prepeljan v Klinični center v Sarajevu. »Zakonca in dva otroka so umrli v tej hudi nesreči,« so sporočili.

Ogled kraja nesreče so opravili policisti in dežurni tožilec, okoliščine, ki so privedle do te tragedije, pa se še preiskujejo. Promet na magistralni cesti M-17 je ustavljen.