Grozna prometna nesreča pri naših južnih sosedih, v kateri so nastradali tudi mladi

Hrvaška spletna stran Index, ki se sklicuje na Sisačko-Moslovačko Policijsko upravo, poroča o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v Sisku. V njej se je ena oseba smrtno ponesrečila, štiri pa so se težje poškodovale.

Kot so zapisali, je 30-letna voznica po prehitevanju zapeljala z vozišča in trčila v prometni znak, nato pa je trčila še v most. Zanjo sta bili trčenji usodni. Dva potnika sta v smrtni nevarnosti.

Omenjena spletna stran je ob tem še zapisala, da so bili udeleženci v nesreči stari 19, 20, 39 in 41 let. Težje poškodbe imata 19- in 41-letnik.

Ena zelo neugodna prometna nesreča se je včeraj zgodila tudi pri nas. Osebno vozilo je zdrsnilo s ceste in se prevrnilo. Da so ga lahko rešili, so morali uporabiti dvigalo. O poškodbah oseb v tem vozilu iz Prostovoljnega gasilskega društva Mislinja, ki je pisal o tej nesreči, ne poročajo.