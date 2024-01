V Mislinji osebno vozilo zdrsnilo s ceste. Ni se končalo dobro (FOTO)

Iz Prostovoljnega gasilskega društva Mislinja poročajo o prometni nesreči, ki se je zgodila včeraj ob 12.35 na Gozdarski cesti v Mislinji. Kot so zapisali na svoji facebook strani, je osebno vozilo zdrsnilo s ceste.

Da so ga lahko rešili, so morali uporabiti dodatno opremo. »Gasilci PGD Mislinja in PGD Slovenj Gradec so ga s pomočjo dvigala dvignili nazaj na cesto,« so zapisali.

O poškodbah oseb v vozilu niso poročali.