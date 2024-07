Huda nesreča pri Zadru: kriv Slovenec

V kraju Posedarje, ki je okoli 22 kilometrov oddaljeno od Zadra, je v ponedeljek popoldne slovenski državljan povzročil prometno nesrečo, je danes sporočila zadrska policija. Po njihovih podatkih je Slovenec odvzel prednost vozilu, v katerem so bili trije Norvežani.

Vsi trije so bili poškodovani, 51-letni voznik huje

Kot so sporočili iz zadrske policijske uprave, se je nesreča zgodila v ponedeljek okoli 17.50 na križišču v kraju Posedarje, ko je 48-letni slovenski državljan z avtomobilom s slovenskimi registrskimi tablicami pri zavijanju z državne ceste na lokalno odvzel prednost avtomobilu z zadrskimi registrskimi tablicami, ki ga je vozil 51-letni norveški državljan.

V nesreči je bil težje poškodovan 51-letni norveški voznik, dva njegova sopotnika, prav tako norveška državljana, stara 18 in 19 let, pa sta utrpela lažje poškodbe, so ugotovili v zadrski bolnišnici, kamor so jih odpeljali.

Na policiji so še dodali, da poteka kriminalistična preiskava zaradi povzročitve prometne nesreče.