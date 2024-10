Huda nesreča kombija z migranti: umrla dva človeka, 25 poškodovanih

V hudi prometni nesreči blizu Novske na vzhodu Hrvaške sta ponoči umrla dva človeka, 25 je poškodovanih, med njimi več huje. Nesreča se je zgodila, ko je s ceste zletel kombi s skupino migrantov, na kraj dogodka pa je takoj prispelo osem ekip nujne medicinske pomoči, je za hrvaške medije potrdila policija.

Nesreča se je zgodila ob 1.20 na cesti med Novsko in Paklenico. Dva človeka sta umrla na kraju nesreče, ranjenih pa je 25 ljudi, med katerimi jih je devet v življenjski nevarnosti.

Tiskovni predstavnik bolnišnice v Sisku je povedal, da so sprejeli šest ranjenih, med njimi državljane Turčije, Sirije, Palestine in Iraka. Trije od njih imajo hude, trije pa lažje poškodbe. V Novi Gradiški so po poročanju 24 sata sprejeli 11 poškodovanih, življenje treh je ogroženo, pet jih ima hude poškodbe, trije pa lažje. V bolnišnici v Pakracu so sprejeli sedem potnikov, med njimi so trije huje poškodovani.