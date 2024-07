Hud požar v nakupovalnem centru: v zraku gost črn dim, zvok siren, radio nehal oddajati (VIDEO)

Po poročanju portala sibenik.in je v nakupovalnem središču Dalmare v Šibeniku izbruhnil požar. Na terenu so bili hitro gasilci, ki so poizkušali rešiti vse, kar se je rešiti dalo. Kot so zapisali na omenjeni spletni strani, je požar izbruhnil na požarnih stopnicah, zaradi njega pa je Radio Šibenik, ki je v neposredni bližini, prenehal z oddajanjem radijskega programa.

V enem izmed videov, ki jih je omenjena spletna stran objavila na facebooku, je videti, kako se je gost črn dim valil iznad centra. V njem se sliši tudi glasno tuljenje sirene.

Portal index.hr je poročal, da se je požar zgodil okrog poldneva, nekaj pred 13. uro pa je bil pod kontrolo.

Poveljnik šibeniških gasilcev Volimir Milošević, je po pisanju sibenski.slobodnadalmacija.hr dejal, da sta dve osebi obstali v dvigalu. Ena je, kot je dejal, že rešena, drugo pa so v času, ko je dal izjavo, še reševali. Portal je poročal, da so po neuradnih informacijah objekti v okolici ostali brez električne energije, tako je brez nje ostal tudi Radio Šibenik. Kasneje so z radija sporočili, da so jo spet dobili.