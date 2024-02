Hrvat takole ogoljufal slovenskega zdravnika, ki je ostal brez dveh stanovanj

Upokojeni slovenski zdravnik naj bi zaradi prevare ostal brez dveh stanovanj v Zagrebu. Upokojenec se je obrnil na hrvaške organe pregona že v začetku leta 2022, a se zgodba še ni premaknila z mrtve točke. V njej nastopa tudi Oliver Kolobarić, osumljenec odmevne korupcijske afere, ki je pred leti pretresla hrvaško politiko.

Novi lastnik stari znanec policije

Neznanec naj bi s ponarejeno osebno izkaznico slovenskega upokojenca sklenil pogodbo o dosmrtnem preživljanju ravno s Kolobarićem, ki je tako postal nov lastnik dveh nepremičnin v centru hrvaške prestolnice. Slovenski državljan B. Đ. trdi, da sta bili stanovanji, ki jih je podedoval od matere in babice, prazni ter da ni z nikomer sklenil nikakršne pogodbe. Za Kolobarića še ni slišal.

Je pa zanj že slišala hrvaška javnost. Njegovo ime se zaradi gospodarskih mahinacij pojavlja v korupcijski aferi Flajš, v katero je bila pred leti vpletena tudi žena bivšega premierja Tomislava Karamarka. Kolobarić, ki se je pred pregonom skrival tudi v BiH, je ustanovil več podjetij in na eno od njih tudi prepisal stanovanji nesrečnega Slovenca.

Hrvaška pravna država zatajila

Zdravnik, ki ni bil na Hrvaškem deset let, je proti podjetniku vložil tožbo in poklical na policijo. Ko nič od tega ni pomagalo, se je obrnil še na medije. Soproga upokojenca jim je povedala, da so se stanovanja znašla na tarči goljufov, ker so bila dlje časa prazna. Jutarnji list ugotavlja, da je hrvaška pravna država v tem primeru pogrnila na celi črti.

Kako je mogoče, da nekdo pri notarju sklene pogodbo s ponarejeno osebno izkaznico in se nato še kot lastnik vpiše v zemljiško knjigo, se sprašujejo pri Jutarnjem. Kolobarić je namreč vdrl v stanovanji s pomočjo policije, saj ni imel ključev. Nato je lastništvo prepisal na svoje podjetje. Te dni so sosedje povedali, da je nekdo že začel odnašati pohištvo iz stanovanja.

Potrjena lažna identiteta

Slovenec se je preko odvetnika obrnil celo na urad hrvaškega predsednika, a za zdaj brez uspeha. V javnosti se je medtem pojavil dokument slovenskega veleposlaništva, iz katerega je razvidno, da oseba, ki je sklenila pogodbo o dosmrtnem preživljanju s Kolobarićem, ne obstaja. Tudi EMŠA ni mogoče najti v uradni evidenci. Nekdo se je torej predstavljal z lažno identiteto slovenskega upokojenega zdravnika.

Napad odvetnika

Na prošnjo novinarjev je zadevo komentiral Petar Petrović, odvetnik Kolobarića, ki je povedal, da se je zgodba odvijala povsem drugače. Vse skupaj naj bi se začelo, ker naj bi Slovenec njegovega klienta prosil za posojilo. Hotel je 160.000 evrov, a ker njegov varovanec »ni banka«, sta se dogovorila za prepis stanovanj, ki je Slovencu prinesel 120.000 evrov. Postopek prepisa je bil zakonit, trdi Petrović, ki je za pojasnitve povabil na sodišče tudi bivšega lastnika, a se ta vabilu ni odzval. »Zato se postavlja vprašanje, ali ta oseba sploh obstaja,« je izjavil.