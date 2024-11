Grožnje z bombo na ministrstvu in več šolah, policija navedbe preiskuje

Črnogorsko ministrstvo za izobraževanje in znanost ter nekatere šole v prestolnici in drugih mestih po državi so davi prejele grožnje s podtaknjenimi bombami. Policija že preiskuje resničnost navedb, poročajo črnogorski mediji.

Elektronsko pošto z grožnjo o podtaknjeni eksplozivni napravi je davi prejelo več šol v Podgorici, Nikšiću, Cetinju in nekaterih drugih črnogorskih mestih, je za podgoriški portal CdM.me potrdila policija.

Kot so dodali na policiji, primer preiskujejo.

Grožnje z bombo, ki se nato izkažejo za lažne, so v Črni gori dokaj pogoste. Številne prijave o domnevno podtaknjenih bombah so v zadnjem času prejeli tudi v Bosni in Hercegovini, kjer so zaradi tega pridržali več mladoletnikov.