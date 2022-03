Grozljivo: sredi vasi zapeljal v množico ljudi, več mrtvih in poškodovanih (FOTO)

V belgijski vasi Strepy-Bracquegnies v občini La Louviere je med karnevalom umrlo več ljudi (poškodovanih je najmanj 26, od tega jih je 10 v smrtni nevarnosti), ko je voznik z avtom zapeljal v množico. Skušal je pobegniti, vendar jim ga je uspelo ustaviti. Tožilstvo je pojasnilo, da nimajo nobenih namigov, da bi imel incident teroristično ozadje, preiskava pa še poteka. Po incidentu so aretirali tudi sopotnika v avtomobilu.

Moderator belgijskega radia RTL, ki je sodeloval na prireditvi, je poročal o dramatičnih prizorih, saj je avto zapeljal prav v središče množice. »Bila sta glasba in smeh, tri sekunde kasneje pa kriki. Grozno je bilo.« Po njegovi oceni je bilo na prireditvi okoli 150 ljudi.

Premier zgrožen

Tragedija se je zgodila davi okoli 5. ure, ko je skupina ljudi zapuščala športno dvorano in se začela premikati proti središču vasi. Belgijski premier Alexander De Croo je sporočil, da je zgrožen. Napovedal je, da bo danes obiskal vas v spremstvu belgijskega kralja Filipa. Kraj Strepy-Bracquegnies z okoli 9000 prebivalci je od Bruslja oddaljen približno 40 kilometrov. Belgijska mesta in vasi v času pusta in posta gostijo številne karnevalske prireditve, med bolj poznanimi je denimo karneval Binche.