Grozljivo! Sekta umorila osemletno deklico

Štirinajst članov avstralske verske skupine je bilo obsojenih za umor osemletne Elizabeth Struhs, ki je umrla leta 2022. Deklica je imela sladkorno bolezen in 14 ljudi, starih od 22 do 67 let, so zdaj obsodili, ker ji skoraj teden dni niso pustili jemati inzulina, kar je vodilo v smrtonosno visoko stopnjo krvnega sladkorja.

Na sodišču so se obtoženi zagovarjali, češ da je sekta nasprotovala zdravstveni oskrbi, ker je verjela, da bo deklico ozdravil Bog. Čeprav so se vsi po vrsti izrekli za nedolžne, so obsodili tudi dekličino 49-letno mamo Kerrie Struhs, 53-letnega očeta Jasona Struhsa ter vodjo sekte Brendana Stevensa.

14 ČLANOV sekte so obsodili.

Sodnik Martin Burns je ob izreku kazni dejal, da so njihova dejanja povzročila njeno smrt. »Sicer ni nobenega dvoma, da so za Elizabeth ljubeče skrbeli v skoraj vseh pogledih, vendar pa je bila zaradi njihove edinstvene vere v božjo zdravilno moč prikrajšana za tisto bistveno stvar, ki bi jo zagotovo ohranila pri življenju.«

Verska sekta Svetniki je štela 20 članov iz treh družin. Sojenje se je začelo julija lani in je trajalo več mesecev. Tožilci so zaslišali 60 prič, ki so izjavile, da je bila deklica »inteligenten otrok, ki je v svojih zadnjih dneh zelo trpel«.

Tožilka Caroline Marco pa je povedala: »Opisali so jo kot majhno deklico, ki ne govori veliko, potrebuje pomoč pri odhodu na stranišče in je inkontinentna. Bruhala je in izgubljala zavest.«

Oblasti so bile o smrti deklice obveščene šele po 36 urah, saj člani sekte niso poklicali zdravnikov, ker so verjeli, da jo bodo lahko obudili.