Grozljivo! Partnerja zaprla v kovček in ga zadušila

Pijančevanje in nedolžna igrica skrivalnic z danes 47-letno Sarah Boone sta se februarja 2020 grozljivo končala za njenega 42-letnega fanta Jorgeja Torresa mlajšega. Ta se ji je skril v kovček, a seveda ni pričakoval, da bo v njem preživel svoje zadnje minute. Boonejeva ga je vanj zaprla, se ob tem snemala s telefonom in se mu posmehovala, ko jo je prosil, naj ga izpusti. Ona pa je odšla spat.

Sarah Boone je bila spoznana za krivo umora druge stopnje. Sodišče ji je izreklo kazen dosmrtnega zapora.

»Na videoposnetkih je bilo slišati žrtev, kako ji govori, da ne more dihati, in jo prosi, naj ga izpusti iz kovčka. Boonejeva pa je odgovarjala z: 'To je to, kar si zaslužiš, tako se počutim, ko me varaš,'« je pokazala preiskava primera. Torres se je torej v kovčku zadušil. Sedeminštiridesetletnica se je branila, češ da je mislila, da se bo partner lahko sam rešil, saj sta iz njega štrlela dva njegova prsta.

Porota ji ni verjela

Na sodišču v mestu Orlando v ameriški zvezni državi Florida je pozneje zatrjevala, da ga ni hotela ubiti oziroma da ni zagrešila umora druge stopnje. A ji porota na oktobrskem sojenju ni verjela. Spoznala jo je za krivo, ta ponedeljek pa ji je sodišče izreklo kazen – dosmrtni zapor. Ženski ni pomagalo zatrjevanje, da je bil Torres do nje večkrat nasilen in da ga je ubila samo zaradi sindroma trpinčene osebe.

»Zaljubila sem se v pošast,« je povedala in še, da ga je kljub temu ljubila ter mu sproti vse odpuščala. Torres naj bi jo »brcal, udarjal, pljuval, posilil, zabodel in dušil«. »Nisem hotela, da se to zgodi. Oprosti mi, Jorge,« je dejala v zaključnih besedah ter se hkrati opravičila tudi njegovi družini.