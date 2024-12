Tragedija v smučarskem središču: 12 mrtvih v sobah, sumijo na eno stvar (VIDEO)

V spalnicah smučišča v severni Gruziji so našli trupla 12 ljudi. Gre za 11 tujih državljanov in enega Gruzijca. Policisti še preiskujejo, a sumijo, da so umrli zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom.

Je kriv električni agregat?

Policija je še sporočila, da prvi testi na truplih ne kažejo znakov nasilja, šlo pa naj bi za zaposlene v indijski restavraciji. Prva preiskava je pokazala, da je bil agregat, ki je bil v bližini spalnic, kjer je spalo 12 ljudi, vključen že prej, po izpadu elektrike.

Preiskovalci poskušajo ugotoviti, ali bi to lahko bil vzrok za kopičenje ogljikovega monoksida. Identitete žrtev sicer še niso razkrili.