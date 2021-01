Nepredstavljiva tragedija: mrtvih našli osem najstnikov

V vikend hiši v mestu Tribistrovo blizu kraja Posušje na jugozahodu Bosne in Hercegovine so našli trupla osmih najstnikov. Po prvih neuradnih podatkih so se zastrupili s plinom iz električnega agregata, poročajo mediji na Hrvaškem in v BiH. Preiskava še poteka.



Policija je potrdila tragično novico: »Družinam pokojnih izrekamo iskreno sožalje.« Sprva so mediji poročali o devetih žrtvah, nato pa so izvedeli, da so umrla štiri dekleta in štirje fantje, ki so slavili vstop v novo leto. Bili so dijaki četrtega letnika srednje šole in študenti, rojeni v letih 2001 in 2002. Vsi so bili iz Posušja.



Policija je prijavo dogodka prejela ob 10. uri. Sosedje, ki so opazili, da nekaj ni v redu, so najprej trkali na vrata, ko se ni nihče odzval, so razbili steklo na oknu in naleteli na grozljiv prizor.