Groza v vrtcu: najstnik z mačeto umoril malčke

Iz Brazilije poročajo o grozljivem zločinu. Najstnik (18) je v vrtcu v Saudadesu na jugu države z mačeto ubil tri otroke in vzgojiteljici. Kot poroča Noticias, so bili v vrtcu otroci mlajši od dveh let.



Napadalca so policisti prijeli, a si je pred aretacijo skušal soditi sam in je v bolnišnici.



Kot je za brazilske medije povedal tamkajšnji župan, naj bi bil napadalec iz urejene družine. Ni znano ali je pred tem imel psihične težave, prav tako je še prezgodaj ugibati, kaj ga je vodilo v grozljivo dejanje.



