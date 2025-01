Groza v srbskem domu starejših, aretirane so bile tri osebe, preiskava še poteka (FOTO)

V Srbiji je v ponedeljek v požaru v domu starejših umrlo najmanj osem ljudi, sedem pa je bilo poškodovanih. Ogenj je izbruhnil v kraju Veliki Borak v Občini Barajevo, nekaj deset kilometrov južno od Beograda. Gasilci so pred ognjenimi zublji rešili 13 ljudi. V domu je bilo po besedah predstavnika srbskega notranjega ministrstva Luke Čaušića nastanjenih 30 ljudi. Stanovalce, ki so požar preživeli, so preselili v drug dom.

Sumijo, da je ogenj nekdo podtaknil.

Vzrok požara, ki je izbruhnil okrog 3.30, še ni znan. Po prvih podatkih obstajajo znaki, da je bil podtaknjen, je za srbsko javno radiotelevizijo RTS povedal minister za delo, zaposlovanje, veterane in socialne zadeve Nemanja Starović. Poudaril je, da je imel dom vsa potrebna dovoljenja in je izpolnjeval vse protipožarne zahteve.

Višje državno tožilstvo v Beogradu je pozneje sporočilo, da so aretirali tri osebe, osumljene, da so v zvezi s požarom zagrešile hudo kaznivo dejanje zoper javno varnost, za kar jim grozi od dveh do 12 let ječe. Tožilstvo je dodalo, da se preiskava okoliščin požara nadaljuje. Obstajajo tudi razlogi za sum, da je požar povzročil eden od stanovalcev doma.

Najmanj osem je mrtvih, več pa ranjenih.

Dom za starejše Ivanović Lux v Velikem Borku je licenco pristojnega ministrstva prejel leta 2021, medtem ko ima bančni račun blokiran že od leta 2020. Tisti, ki spremljajo delo domov, pravijo, da je kaj takega nedopustno in da samo licenca ni dovolj za zagotavljanje oskrbe starejših. »Država ima socialne inšpektorje, a v vsej Srbiji jih je le okoli 20, in ti ne nadzorujejo le 250 domov za bivanje odraslih in starejših, ampak tudi vse zavode za bivanje otrok, vse socialnodelovne centre, ki so v vsaki občini, in vse socialne službe,« opozarja socialna delavka Nadežda Satarić iz nevladne organizacije Amity.