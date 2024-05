Groza v igralnici, zgorelo je 27 ljudi

V indijskem mestu Rajkot je v soboto izbruhnil smrtonosni požar, ki je po uradnih podatkih zahteval 27 življenj. V ognju, ki se je vnel v dvorani z igralnimi avtomati, so umrli tudi štirje otroci. V dvonadstropnem poslopju v mestu Rajkot v zvezni državi Gudžarat je bilo v času požara več kot 300 ljudi. Številni naj bi ostali ujeti, ko se je blizu vhoda porušila začasno postavljena struktura. Preživeli so morali razbijati vrata in so na varno skakali skozi okna, da so pobegnili ognjenim zubljem. Plameni so se zaradi vnetljivih materialov hitro širili, kot najverjetnejši vzrok za požar pa navajajo kratki stik.

Še en smrtonosni požar je v soboto izbruhnil v New Delhiju. Gasilci so sporočili, da jim je iz pediatrične klinike uspelo rešiti 12 novorojenčkov, sedem pa jih je umrlo. Okoliščine še proučujejo, oblasti pa zagotavljajo, da bodo našli vse odgovorne.