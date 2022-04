Groza pri Hrvatih: partnerici zgrizel obraz

Pred preiskovalnega sodnika je v četrtek stopil 33-letni akademski glasbenik, osumljen, da je pred dnevi napadel svojo partnerico in jo poskušal ubiti. Napad naj bi se zgodil povsem nepričakovano, so pozneje hrvaškim medijem povedali sosedje nesrečne ženske iz Zaprešića, ki so iz njenega stanovanja zaslišali krike in s hitrim odzivom ženski najverjetneje rešili življenje.

Vdrli so namreč v stanovanje in moškega, ki je bil menda ves iz sebe in psihično uničen, pridržali do prihoda policistov, žensko pa so reševalci nujne medicinske pomoči odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Triintridesetletnik, ki je bil ob aretaciji povsem krvav, je žensko hudo poškodoval, odgriznil ji je celo nekaj delov obraza, umiril pa se niti v službenem vozilu, kjer je napadel še policista.

Moškega so prisilno hospitalizirali in ga čez nekaj dni, ko so presodili, da se mu je zdravstveno stanje izboljšalo, privedli pred preiskovalnega sodnika. Temu je moški, hrvaški mediji pišejo zgolj o M. V., pojasnil, da je partnerico napadel, da bi iz nje izgnal hudiča, zaradi ponovitvene nevarnosti pa ga je sodnik poslal v pripor. Kot je dejal državni tožilec, policija moškega pred usodnim dnem ni obravnavala zaradi nasilnih kaznivih dejanj.