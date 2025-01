Groza ob 3. uri! V požaru v domu starejših občanov umrlo najmanj osem ljudi

V požaru, ki je izbruhnil zjutraj po 3. uri, je umrlo najmanj osem ljudi. Več jih je bilo poškodovanih. V naselju Veliki Bork v beograjski občini Barajevo je zagorelo v domu za ostarele, tako navaja RTS.

Požar podtaknjen?

Požar je bil pogašen, pri gašenju pa je sodelovalo večje število gasilcev in gasilskih vozil. Dr. Violeta Nikolić iz Zavoda za nujno medicinsko pomoč je povedala, da so na zdravljenje prepeljali šest poškodovanih oseb. Vzrok požara še ni znan in ga bodo predvidoma ugotovili v prihodnjih urah.

Vodja oddelka za izredne razmere Luka Čaušić je povedal, da predvidevajo, da je bilo v času požara v objektu 30 stanovalcev.

»To je velika tragedija, a lahko bi bila veliko večja,« je še dodal.