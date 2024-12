Gre za maščevanje? Aretirali osumljenca za umor direktorja zdravstvene zavarovalnice

Policisti v zvezni državi Pensilvaniji so danes aretirali moškega, ki ustreza opisu strelca na direktorja zavarovalnice UnitedHealth Briana Thompsona, je danes po poročanju ameriške televizije CNN sporočila newyorška policijska komisarka Jessica Tisch. Thompson je bil prejšnjo sredo ustreljen in ubit v središču New Yorka.

Osumljenca so našli v restavraciji McDonalds v mestu Altoona s pištolo in dušilcem, ki se ujemata z opisom orožja, uporabljenega pri umoru, je povedala komisarka Tisch. Pištolo naj bi domnevni strelec izdelal sam.

Jessica Tisch na tiskovni konferenci FOTO: Alex Kent Getty Images Via Afp

Newyorški župan Eric Adams je prav tako dejal, da aretirani 26-letni Luigi Mangione ustreza opisu strelca, ki so ga policisti iskali od srede zjutraj, ko je pred hotelom Hilton v New Yorku pristopil k Thompsonu, ga večkrat ustrelil in ubil.

Policisti so našli tudi ročno napisan dokument, ki govori o njegovi motivaciji in načinu razmišljanja, ter ponarejeno osebno izkaznico, ki se ujema z osebno izkaznico, s katero se je osumljenec pred streljanjem prijavil v newyorškem hotelu.

Osumljenec naj bi po usodnem streljanju New York zapustil z avtobusom, lov za njim pa se je krepil tudi z objavo tiralice.

Motiv za umor

Policija je objavila posnetke varnostnih kamer in skušala pridobiti pomoč javnosti, vendar pa ameriški mediji poročajo, da veliko navdušenja pri tem ni bilo. Zdravstvene zavarovalnice so namreč med prebivalci ZDA izjemno nepriljubljene, ker pogosto zavračajo plačila zdravstvenih posegov.

Motiv za umor za zdaj še ni potrjen, vendar pa preiskovalci sumijo, da bi lahko šlo za maščevanje zaradi spora z eno največjih zdravstvenih zavarovalnic v ZDA, ali pa zaradi osebnega spora z direktorjem Thompsonom.

Osumljenec je za seboj pustil tulce izstreljenih nabojev z napisi »zavlačuj«, »zavrni« in »zagovarjaj«, kar je tudi naslov leta 2010 izdane kritične knjige o ameriški industriji zdravstvenih zavarovalnic. Izvedba umora naj sicer ne bi govorila o poklicnem morilcu, še navaja CNN.