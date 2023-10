Gabriel (19) izginil pred štirimi dnevi: odpeljal svojega prijatelja, za njim se je izgubila vsaka sled

Iz kraja Poganovci nedaleč od Đakova je izginil komaj 19-letni Gabriel Tatić Matijević, ki je pogrešan od četrtka. Mami je zadnje sporočilo poslal v četrtek zvečer, ko je spala. Takrat je bila v Avstriji, kjer dela. Kot je povedala za hrvaške medije, je Gabriel mobilni telefon, ki ga ima sicer vedno pri sebi, pustil v svoji sobi. Policija je za Index potrdila prijavo pogrešanega fanta: »Izvajamo vse ukrepe in dejanja, da bi osebo našli.«

Pri iskanju mladeniča poleg policije in gasilcev sodeluje okoli 40 prostovoljcev.

Pogrešani je visok 185 centimetrov. V četrtek, ko je izginil, je odšel z rdečim avtomobilom peugeot 206. Njegova mati in oče delata v tujini. Družina je še posebej zaskrbljena, ker je doma pustil mobilni telefon, ki ga ima sicer vedno pri sebi in se od njega ne loči. »Iščemo našega Gaba. Če kdo ve za kakšno informacijo, naj se javi v inbox ali na policijo,« je prek družbenih omrežij pozvala družina.

Zaskrbljeni starši

Za 19-letnim Gabrijelom se je izgubila vsaka sled, potem ko je v četrtek zvečer prijatelja odložil z avtom v sosednji vasi Budimce. Zadnje sporočilo je poslal v četrtek mami, ki je v sredo odšla na delo v Avstrijo. Vprašal jo je, kako je in zakaj mu ne odgovori, je mama povedala za Dnevnik.hr. Ker je bilo ponoči in je spala, je zjutraj poskušala z njim priti v stik, a neuspešno.

»Mobilni telefon ima dobesedno vedno pri sebi, zdaj pa ga je pustil v hiši. In tudi vrat ni zaklenil za seboj, zato domnevam, da se je nameraval še vrniti. S seboj je vzel le denarnico,« v solzah pripoveduje mama, ki se je v nedeljo vrnila na Hrvaško. Doma se ji je pridružil tudi soprog, ki dela v Nemčiji. »Babica je opazila, da je hiša odklenjena. To je prvič, da je pogrešan. V torek bi moral priti k meni v Nemčijo delat. Prijatelj, s katerim je bil tisto noč, ko je izginil, pravi, da ne ve, kaj se je zgodilo.«

»Ob petih zjutraj se je oglasil na mobitel«

FOTO: Nestali.hr

»Res ne vem, kje je trenutno, to bi si najbolj želel vedeti in bi rad pozval mlade, naj ne delajo takšnih stvari svojim staršem, naj bodo varni in previdni. Vse ljudi v Slavoniji in Zagrebu bi prosil, naj se ozrejo okoli sebe, morda je Gabriel sedi poleg njih,« je dodal oče in se zahvalil vsem, ki so se vključili v iskanje.