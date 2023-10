Izginil je Gabriel (19). »Mobilnik je pustil doma, običajno ga ima vedno pri sebi«

Na Hrvaškem je izginil komaj 19-letni Gabriel Tatić Matijević, je sporočila njegova družina. Policija je za Index.hr potrdila, da so ga prijavili kot pogrešanega. »Izvajamo vse ukrepe in dejanja, da bi osebo našli«, so sporočili iz osiješko-baranjske policije.

Doma pustil mobilni telefon od katerega se nikoli ne loči

Vozi rdečega peugeota 206. S tem avtomobilom je odšel in od takrat se je za njim izgubila vsaka sled. Njegova mati oče delata v tujini, nazadnje se je z mamo oglasil v sporočilu v noči s srede na četrtek in nato izginil. Družina je še posebej zaskrbljena, ker je doma pustil mobilni telefon, ki ga ima sicer vedno pri sebi in se od njega ne loči.

»Mobilni telefon ima dobesedno vedno pri sebi, zdaj pa ga je pustil v hiši. Poleg tega niti vrat ni zaklenil, tako da nekako mislim, da je verjel, da se bo hitro vrnil. S seboj je vzel denarnico, sem mislila, da je morda šel v bližnjo trgovino,« je skozi solze povedala njegova mama.

Intenzivno iskanje mladeniča poteka že od jutra. Župan Podgorice Goran Đanić je povedal, da ga išče okoli 40 ljudi.