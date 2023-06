Družinska tragedija: sin (7) padel s trajekta, mama skočila za njim

Sedemletni otrok je v četrtek s krova trajekta, ki je bil na poti iz Poljske proti Švedski, padel v Baltsko morje. Njegova mati je skočila za njim, posadka trajekta pa je na pomoč vpoklicala švedske reševalce. Ti so ju po enourni reševalni akciji našli in prepeljali v bolnišnico, kjer pa sta zaradi poškodb umrla, je danes potrdila poljska policija.

Kot so navedli v švedski pomorski upravi, sta bila mati in sin potnika na trajektu Stena Spirit, ki je iz pristanišča Gdynia na severu Poljske potoval v mesto Karlskrona na jugu Švedske. Približno sto kilometrov od poljske obale je sedemletni otrok s trajekta padel v vodo, mati pa je skočila za njim.

V eni uri so ju potegnili iz morja

Švedski reševalci so iskanje sprožili kmalu po prejemu klica posadke trajekta. Pri iskanju je sodelovalo več helikopterjev in reševalnih čolnov, trajalo pa je približno eno uro, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mamo in otroka, sicer poljska državljana, so potegnili iz vode in ju s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Karlskroni, kjer pa sta zaradi poškodb umrla, poroča nemška tiskovna agencija dpa.