Našli trupla petih pogrešanih smučarjev, gre za člane iste družine

Reševalci v švicarskih Alpah so sinoči našli posmrtne ostanke petih od skupno šest smučarskih tekačev, ki so bili pogrešani od sobote, je danes sporočila policija kantona Valais. Iskalna akcija se kljub zahtevnim vremenskih razmeram nadaljuje.

Policija kantona na jugu Švice je že čez vikend sporočila, da iskanje pogrešanih v bližini gore Tete Blanche otežuje vreme.

Ko so razmere to dopustile, so reševalci s helikopterjem dosegli območje v nedeljo zvečer, trupla pa našli ob 21.20 po srednjeevropskem času, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pet članov skupine je bilo članov iste družine, a policija doslej še ni razkrila identitete preminulih.