Drama v ponedeljkovem večeru: ker so ga policisti želeli ustaviti, bi jih kar povozil

Drama v ponedeljkovem večeru: ko so ga policisti želeli ustaviti, bi jih kar povozil

V policijskem pridržanju je, s kar štirimi ovadbami, končal 43-letnik, ki so ga policisti na Hvaru želeli ustaviti. 43-letnik je z avtom trčil v njihov službeni avto, navajajo hrvaški mediji. Splitsko-dalmatinska policija je tako sporočila, da je v ponedeljek okoli 22. ure v Starem Gradu na Hvaru poskušala ustaviti 43-letnika, ki je vozil osebni avtomobil.

Izsledili so ga in z uporabo prisilnih sredstev privedli v prostore policije

A namesto da bi voznik ustavil, je pospešil in z avtom zapeljal proti policistu, ki se je še pravočasno umaknil vstran. Policija trdi, da je nato vozilo usmeril proti drugemu policistu, trčil v službeno vozilo policije in pobegnil. Kot so še sporočili, so ga kasneje izsledili in z uporabo prisilnih sredstev privedli v prostore policije. Med kriminalistično preiskavo so še ugotovili, da se je v preteklih dneh nasilno vedel do bližnje osebe in ji grozil. Zato so ga poleg napada na uradno osebo in poškodovanja tuje stvari ovadili še zaradi nasilja v družini in groženj.