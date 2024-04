Drama na tirih: med vožnjo zagorel vlak, ogroženi tudi stanovanjski objekti

Iz Kanade poročajo o drami na tirih, ko je na vlaku izbruhnil požar. Tako se je vlak ustavil v predmestju Londona v Ontariu v bližini stanovanjskih in poslovnih poslopij, ogenj pa se zaradi hitrega odziva gasilcev k sreči ni razširil na okoliške zgradbe.

Vzrok požara še ni znan

Ekipam na terenu je uspelo ločiti lokomotivo od vagonov, da so gasilci lahko pogasili požar. »Bila je nevarnost za bližnje zgradbe, vendar nam je uspelo požar obvladati. Na prizorišče so prispele dodatne ekipe in v eni uri nam je uspelo ogenj obvladati,« je dejal Colin Shewell.

Vlak ni prevažal nevarnega tovora, temveč stare lesene dele tirov, so sporočili gasilci, navaja CBC. Vzrok požara še ni znan.