Na dopustu ji je na glavo padla palma

Dopust v Turčiji – zveni kar obetavno, vendar tega ne omenjajte Srbkinji Biseri Tomić. Na hotelskem vrtu ji je namreč na glavo padla palma. Bolnišnice ni mogla zapustiti, dokler ni plačala stroškov zdravljenja v znesku 2800 evrov, čeprav je pred odhodom na dopust v turistični agenciji plačala zavarovanje.

»V nedeljo sem sedela na vrtu hotela v Alanyi, ko mi je na glavo padla palma. Prišel je rešilec in me odpeljal v bolnišnico. Predali smo potni list in zavarovanje. In potem se je začela agonija ...« Agencija se zdaj brani z besedami, da aranžmaje samo prodaja. Bisera tudi pravi, da nobeden iz hotela ni kontaktiral z njo niti se ji ni opravičil za incident, poroča 24sata.