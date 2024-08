DNK iz stegnenice razrešil skrivnost: kdo je umorjeni Slovenec, zaradi katerega so aretirali policistko?

Srbski mediji so pisali, da je policija 24. julija v Somborju našla okostje, za katerega se sumi, da pripadajo mlajši osebi moškega spola iz Slovenije, piše Kurir.

Posmrtne ostanke so poslali na DNK analizo, da bi izvedeli identiteto umrlega, medtem pa so srbski policisti v kontaktu s slovenskimi kolegi, da bi čim prej prišli do podatkov, kdo je oseba, ki so jo pred petimi leti ubili na območju Somborja, je za Kurir povedal neimenovani vir.

V zvezi s tem primerom je srbska policija 1. avgusta letos aretirala tamkajšnjo policijsko uslužbenko, za katero sumijo, da je s sostorilci zagrešila umor pred petimi leti.

»Osebo naj bi ubil Predraga B., ki je že v zaporu zaradi drugega kaznivega dejanja. Sumijo namreč, da je policistka svojega fanta Predraga B. sredi leta 2019 odpeljala na odročno kmetijo, kjer se je srečal s slovenskim državljanom z domnevnim imenom Tomas. Predvidevajo, da je Predrag B. Kristini K. vzel službeno pištolo in Slovenca ubil. Nato se je vrnil do avta, policistki pa orožja ni vrnil, temveč jo je začel izsiljevati in ji groziti,« je dejal vir za Kurir in dodal, da se je Kristina K. nekaj mesecev pozneje odločila, da bo truplo ubitega Slovenca predstavila na drug kraj.

Domnevno naj bi ji truplo pomagal prenesti Dalibor Š., ki je prav tako že v zaporu zaradi drugega kaznivega dejanja. Truplo sta zakopala pod oreh na Monoštorski poti, kjer je policija nedavno tudi našla okostje.

Identiteta moškega, ki naj bi bil leta 2019 ubit na območju Somborja, zaradi česar so policisti pred desetimi dnevi prijeli Kristino K. (45), pripadnico Uprave mejne policije, še ni ugotovljena.

Po pisanju Kurirja osumljenca Predrag B. in Dalibor Š. na tožilstvu še vedno nista podala svojega zagovora, medtem ko ga je Kristina K., za katero so odredili 30-dnevni pripor.