Divjanje se je končalo s smrtjo slovenskega konzula; takšno kazen si je prislužil 25-letnik

Petindvajsetletni Sergej Miljković iz Banjaluke je bil obsojen na eno leto zapora in enoletni odvzem vozniškega dovoljenja, ker je marca 2022 povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrl 62-letni pešec Marjan Ristić. Ristić je bil sicer slovenski državljan in konzul Slovenije v Banjaluki.

Sodbo Miljkoviću za kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa je izreklo Okrožno sodišče v Banjaluki, in sicer po sprejetju sporazuma, ki ga je obtoženi sklenil z Okrožnim javnim tožilstvom, piše spletni portal Mondo.

Divjal po Banjaluki

V obtožnici, ki jo je vložilo Okrožno javno tožilstvo, je navedeno, da Miljković 29. marca 2022 okoli 18.40 med vožnjo na območju mesta Banjaluka ni upošteval prometnih predpisov in s tem »ogrozil javni promet ter življenja ljudi, posledica česar je bila smrt ene osebe«.

Miljković je usodnega dne po eni od cest v Banjaluki, kjer je dovoljena hitrost vožnje omejena na 50 kilometrov na uro, vozil s kar 97 km/h, poleg tega pa ni vozil tik ob desnem robu vozišča in na razdalji, ki ne bi ogrožala drugih udeležencev v prometu, niti ni bil pozoren na pešce, ki so se gibali po pločniku.

»Pri poskusu menjave prometnega pasu je izgubil nadzor nad vozilom,« je po poročanju omenjenega portala navedeno v obtožnici. In nadalje: »Miljković naj bi prečkal več prometnih pasov, nato pa še kolesarsko stezo in zapeljal na pločnik, kjer je zadel pešca Ristića. Ta je po silovitem trku padel in utrpel mnoge hude poškodbe, zaradi katerih je umrl na kraju nesreče.«