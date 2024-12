Direktorja ubil po neuspeli operaciji? (FOTO)

Osumljenca za umor Briana Thompsona, direktorja največje zdravstvene zavarovalnice v ZDA UnitedHealth, so privedli na sodišče v Pensilvaniji. Domnevajo, da je bil motiv Luigia Mangioneja ogorčenje nad zdravstvenimi zavarovalnicami.

Mangione je ob prihodu na zaslišanje poskušal nagovoriti novinarje. Slišati je bilo, da je pri tem ob upiranju policistom vzklikal: »Žalitev inteligence ameriškega ljudstva!« Zaprt je v Pensilvaniji zaradi posedovanja pištole brez dovoljenja in ponarejenih osebnih dokumentov. Mesto New York ga je obtožilo umora in sprožilo postopek za njegovo izročitev. Njegov odvetnik Thomas Dickey je dejal, da bo Mangione nasprotoval premestitvi v New York zaradi obtožb umora. »Nobenega dokaza nisem videl, da je on strelec,« je dejal.

26 let ima osumljenec.

Umor Briana Thompsona so posnele kamere. FOTO: Afp

Curljajo podrobnosti

V javnost medtem curljajo podrobnosti o Mangioneju. Mediji navajajo, da je imel pred kratkim operacijo hrbtenice, ki se ni dobro iztekla in ni odpravila bolečin. Policisti naj bi pri 26-letniku ob aretaciji poleg pištole in osebnih dokumentov našli list papirja, na katerem je med drugim zdravstvene zavarovalnice označil za parazitske ter obsojal pohlep ameriških korporacij.

Zapis naj bi potrjeval teorijo, da ga je razjezil zapleten in včasih nefunkcionalen ameriški zdravstveni sistem. V torek so zavrnili tudi drugo prošnjo Luigia Mangioneja za izpustitev ob plačilu varščine. Po mnenju tožilstva je preveč nevaren, da bi ga izpustili na prostost.