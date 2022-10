Dekle padlo s šestega nadstropja bloka

13-letna deklica iz Niša, ki je pred tednom dni zaradi še nerazjasnjenih okoliščin padla čez okno šestega nadstropja bloka, je izven smrtne nevarnosti, pišejo srbski mediji. Deklica se trenutno nahaja na ortopedskem oddelku pediatrične klinike v Nišu.

»Zdravstveno je stabilna, pri zavesti in komunikativna. Operirali smo ji okončine in iz dneva v dan se počuti bolje. Dobro okreva,« so za Kurir povedali v bolnišnici.

Verjetno je deklico rešil splet okoliščin - padec so ji verjetno ublažile veje manjšega drevesa in dejstvo, da je padla na mehko podlago - travo. Nekateri tudi predvidevajo, da se je vse dobro končalo zato, ker je padla na noge in ne denimo na kakšen drugi del telesa. Do nesreče je prišlo okoli 23.30 ure.

Ko so jo pripeljali v Urgentni center, je imela deklica zlom desne stegnenice, večkratni zlom medenice, zlom desne podkolenice in zlom desnega stopala. K sreči na organih ni bilo poškodb.

Deklica je padla z višine dvajsetih metrov. Policija je sporočila, da v tem primeru ni dokazov o sumu kaznivega dejanja. Deklica živi s sestro in mamo, ki sta bili tisto noč doma. Za zdaj ni jasno, kako se je mlado dekle padlo skozi okno.