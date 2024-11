Črna nedelja v gorah: V štirih ločenih nesrečah umrli štirje planinci

V italijanskih Alpah so v nedeljo v ločenih nesrečah umrli štirje planinci, je sporočila gorska reševalna služba. Njihovi usodni padci so se zgodili v regijah Benečija, Trentino in Piemont v severni Italiji.

Umrli naj bi trije moški in ena ženska

V kraju Rocciamelone v regiji Piemont je moški padel z višine 400 metrov in umrl. Reševalne ekipe so po zapleteni operaciji izvlekle njegovo truplo.

V regiji Trentino je 26-letnik umrl, ko je izgubil ravnotežje in padel približno 30 metrov v grapo v strugi reke. V Benečiji je moški padel v razpoko med skalami, v drugi nesreči pa je pri sestopu z gore padla ženska, navajajo italijanski mediji.