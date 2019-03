S smetnjakom rešil poštarja

Poštarja je podrl na tla. FOTO: Fb

DETROIT – Na spletu je zakrožil posnetek strahotnega pasjega napada na poštarja, ki ga je posnela nadzorna kamera na avtomobilu. Na njem lahko vidimo, kako pogumen voznik avtomobila priskoči na pomoč poštarju, ki ga je pes ugriznil in podrl na tla. Incident se je zgodil v petek popoldne v zahodnem delu Detroita, kjer je poštar vsakodnevno dostavljal pošiljke.Na posnetku lahko vidimo 52-letnika, kako leži na tleh, medtem ko ga žival grize za stopalo in gleženj. Pojavi se starejša ženska z metlo v roki, ki mu poskuša pomagati. Nato pride moški, ki je z avtom posnel napad, in na psa najprej vrže smetnjak, a to živali ne ustavi. Moški ga nato poskuša pregnati z lopato in na koncu s kovinsko ključavnico za volan, pes pa je še kar naprej napada.V nekem trenutku je spustil poštarja in napadel drugega soseda, ki je pobegnil v svojo hišo. Na koncu posnetka je videti žival, kako leži na tleh, očitno resno ranjena od udarcev, ki jih je dobila. Lastnik psa je ob napadu popolnoma odpovedal, rekel je le, da mu je ušel iz hiše, ko se je odpravljal v službo. Žival so medtem ujele ustrezne službe, lastnik pa je dobil kazen. Poštarja so odpeljali v bolnišnico, kjer okreva.»Zelo smo hvaležni, da je zaskrbljen državljan priskočil našemu poštarju na pomoč,« so v izjavi za javnost zapisali pri lokalni pošti. »Takšni napadi nam žal dajo priložnost, da znova opozorimo lastnike psov, da je njihova dolžnost onemogočiti domačim živalim, da bi napadale naše uslužbence, ko opravljajo svoje delo.«