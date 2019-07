Moški (33), ki je skočil s šibeniškega mostu, s smrtno nevarnimi poškodbami

ŠIBENIK – Moški, ki je pred dnevi skočil s šibeniškega mostu , je hudo poškodovan. Kot so sporočili iz bolnišnice za sibenski.hr , je 33-letnik, ki ni domačin, zaradi hudih poškodb v smrtni nevarnosti.Dr., vodja kirurškega oddelka, je povedal, da si je zlomil medenico, zaradi česar so ga prestavili na oddelek intenzivne nege. »Če bo zdravljenje potekalo brez zapletov, ki jih zaradi padca s take višine ne moremo izključiti, bomo lahko šele takrat razmišljali o nadaljnjem zdravljenju na travmatološki kliniki v Zagrebu,« je pojasnil.Po prvih podatkih 33-letnik prihaja iz Zagreba in pri skoku ni šlo za poskus samomora.