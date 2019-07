VIDEO: Skočil s šibeniškega mostu, videti je zelo boleče

ŠIBENIK – Hrvaškega državljana (33) so v sredo zjutraj reševali, potem ko je skočil s šibeniškega mosta. Moški je bil huje poškodovan, a ni v smrtni nevarnosti in se zdravi v bolnišnici.Danes se je po družbenih omrežjih razširil posnetek skoka. Videoposnetek je naredil prijatelj moškega, ki je skočil. Sodeč po videoposnetku je bil moški pod vplivom alkohola ali opojnih substanc.Med skokom se je obrnil in namesto na nogah v vodi pristal na prsnem košu. Kmalu potem, ko se je moški pognal z mosta 40 metrov v globino, so na mesto prišli policija in nujna medicinska pomoč. Našli so ga pri zavesti in ga posebej pazljivo namestili na nosilko.Videoposnetek reševanja:Videoposnetek skoka: