Moški z vodnega skuterja padel v morje. Neuradno: gre za Slovenca

VRSAR – Člani pomorske policije, potapljači in gasilci iščejo moškega, ki je v četrtek okoli 18. ure izginil v morju med Funtano in Vrsarjem, potem ko je padel z vodnega skuterja. Hrvaški mediji poročajo, da je pogrešan moški slovenski državljan, gost kampa Valkanela.



Policija je bila o nesreči obveščena ob 18.20 in takoj je stekla iskalna akcija, ki se bo nadaljevala v petek zjutraj.



Po neuradnih informacijah naj bi slovenski državljan na vodnem skuterju za seboj vlekel še eno osebo v gumenjaku, pred njima pa naj bi vozil gliser, domnevno zato, da bi delal valove in bi bila vožnja za moškega na vodnem skuterju in osebo za njim še bolj zanimiva. V nekem trenutku pa naj bi slovenski državljan na valu z glavo udaril v vodni skuter in padel v morje.



Njegov padec v morje so opazili drugi gostje kampa ter se s čolni podali na morje, da bi pomagali nesrečnemu vozniku, kmalu pa so se iskanju pridružili policija in reševalci.



Glas Istre poroča, da se je nesreča zgodila blizu otoka Figarola, neposredno pred avtokampom Valkanela. Pogrešani naj bi se večkrat vozil z vodnim skuterjem in vedno nosil varnostni jopič, tokrat pa se je na vožnjo podal brez njega, pa poroča Jutarnji list.