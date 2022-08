Po tragediji v Črni gori: to je zgodba treh prijateljev, ki so v petek izgubili vse

Življenje na Cetinju se je v petek ustavilo, ko je 34-letni Vuk Borilović prijel za orožje in za vedno spremenil življenja v tem mestu. Črnogorski Standard se je danes razpisal o treh prijateljih, ki so se jim v petek življenja za vedno spremenilo. En je izgubil družino, drugi življenje, tretji pa je ubil Borilovića.

Miloš Martinović je bil najemnik Vuka Borilovića. Po prepiru je Borilović najprej ubil njegovo ženo Natašo in njegova sinova, stara osem in enajst let. Standard navaja, da je najprej ubil enega sina, nato naj bi se Nataša z morilcem borila, a je bila neuspešna. Ustrelil je še njo in njenega drugega sina, ki se je skril za mizo. V tem trenutku naj bi zaskrbljeni Martinović na pomoč poklical Mirta Mitrovića in ga prosil, da preveri, ali je doma vse v redu, saj se mu žena ne oglaša na telefon. Mitrović je brez pomisleka odhitel k prijateljevi ženi, medtem pa je Borilović že poklical Martinovića in mu povedal, kaj je naredi.

Mitrović, ki se je pred kratkim poročil in postal oče je odhitel na pomoč in tudi sam postal žrtev krvoločnega zločinca. Kljub temu, da sta bila stara znanca in družinska prijatelja, Borilović ni imel milosti. Ustrelil ga je, ko ga je videl, da se približuje hiši.

Tretji, ki se mu je življenje za vedno spremenilo pa je Neno Kaluđerović, Mitrovićeva poročna priča, ki je streljal na Borilovića. Nanj so streljali tudi policisti, za zdaj pa še ni jasno, čigav strel je bil zanj usoden. Kaluđerović je po dogodku zbežal, kakšna usoda ga čaka še ni znano, velja pa že zdaj za narodnega heroja in junaka.