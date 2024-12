Cariniki v šoku: Čokolada je čudno dišala, to je bilo v njej

Med rutinsko kontrolo na letališču Leipzig/Halle v Nemčiji 22. novembra letos je carina prišla do neverjetnega odkritja. Po opisu blaga je bilo v paketu različno blago, božični izdelki, čokolada in darila. Vendar so cariniki med rentgenskim pregledom na posnetkih opazili netipične strukture, zato so se odločili pošiljko natančneje pregledati.

Ko so paket odprli, so najprej res našli naštete stvari, a so hitro ugotovili, da sta v njem dve sumljivi vrečki čokoladnih bombonov. Ob natančnem pregledu so v bonbonih odkrili rjavo snov, ki po videzu in vonju ni ustrezala opisu čokolade.

Test je sum dokončno potrdil

Paketi čokolade so dejansko vsebovali surovi opij. Oblasti primer preiskujejo, navaja fenix-magazin.de. Okoli 1000 gramov surovega opija, skritega v paketu, naj bi bilo poslano iz Evrope v Severno Ameriko.