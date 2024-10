Brutalni napad s kislino v šoli, oglasil je tudi Branko Grims

Britanski mediji poročajo o napadu s kislino, ki se je v ponedeljek zgodil na eni izmed šol v Londonu. V napadu je bila po poročanju tamkajšnje policije hudo poškodovana 14-letna deklica.

Incident se je zgodil okoli 16.40, takrat pa so iz akademije v zahodnem Londonu poklicali na pomoč. Po navedbah policije je bila snov, za katero domnevajo, da je kislina, vržena na več oseb, poroča The Guardian.

Poškodovana tudi 16-letnik in 27-letnica

Na kraj dogodka so prispeli tudi reševalci in pripadniki londonske gasilske brigade, kjer so našli tri poškodovane osebe. Poleg najstnice, ki je utrpela resne poškodbe, je bil v bolnišnico prepeljan tudi 16-letni deček, ki je bil v napadu lažje poškodovan. 27-letna šolska delavka, ki je bila prav tako poškodovana, je že zapustila bolnišnico.

Policija je sprožila nujno preiskavo, da bi odkrila odgovorne za napad. Na več prizoriščih so vzpostavili zavarovana območja, preiskava pa intenzivno poteka. Šola bo zaradi incidenta do nadaljnjega zaprta.

Na incident v Londonu se je na omrežju X odzval tudi evroposlanec Branko Grims. Po njegovem prepričanju je za tovrstne napade kriv radikalni islam.