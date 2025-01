Božično torto naj bi zastrupila snaha, umrli trije sorodniki

Božično torto, ki je ubila tri sorodnike, je verjetno začinila snaha gostiteljice božične zabave. Tako vsaj meni brazilska policija, ki je osumljenko Deise Moura aretirala v nedeljo.

Tradicionalni božični posladek je spekla gostiteljica božične zabave, tašča osumljenke Zeli Dos Anjos, za zabavo v vasici Torres v bližini mesta Porto Alegre. Družinska zabava 23. decembra se je končala s tremi žrtvami. Umrle so 43-, 58- in 65-letna sorodnica gostiteljice, Zeli pa se v bolnišnici še vedno bori za življenje. Med zastrupljenimi je bil tudi desetletnik. Skupno je torto jedlo šest družinskih članov, ki so se pritoževali, da je »grenka in poprasta«. Na božični večer je prva umrla sestra gostiteljice, upokojena učiteljica Maida da Silva, nekaj ur pozneje še njuna sestra Neuza Dos Anjos, sledila pa je Neuzina hčerka Tatjana. Umrle so le nekaj ur po tem, ko so zaužile torto, v njihovih telesih pa so našli sledi smrtonosnega arzenika.

Zdaj preverjajo še nenadno smrt njenega tasta

Zelin mož, 68-letni Paulo Dos Anjos, je le dva meseca prej, septembra 2024, umrl zaradi zastrupitve s hrano, vendar so pristojni sprva smrt označili kot naravno. Pojedel je kontaminirano banano. Zdaj so izkopali njegovo truplo, rezultati obdukcije še niso znani.

Družinski člani so za MailOnline povedali, da sta on in Zeli nenadoma zbolela, potem ko sta zaužila nekaj pretlačenih banan, ki sta jih vzgojila iz rastline na svojem vrtu in ki je bila morda okužena po majskih poplavah, ki so zajele regijo. Takrat so tudi Zeli odpeljali v bolnišnico, a je okrevala, Paulo pa je umrl v nekaj urah po sprejemu.

Gostiteljica zabave se še bori za življenje. FOTO: osebni arhiv

Motiv za domnevni umor treh in poskus umora še treh sorodnikov naj bi bili prepiri med taščo in snaho. O čem sta se prepirali, ni znano. Desetletnik, ki je tudi zaužil zastrupljeno torto, je po poročanju tujih medijev že zunaj smrtne nevarnosti.