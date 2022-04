Bo Boštjan, udeležen v tragični nesreči pri Mostarju, mesec dni v priporu?

Policija še vedno preiskuje okoliščine hude prometne nesreče, ki se je včeraj zgodila v Drežnici pri Mostarju, v kateri sta trčila kombi in cisterna.

Voznik cisterne je pristal v jezeru in umrl, osem potnikov iz kombija, slovenskih državljanov, pa je bilo lažje poškodovanih in odpuščenih domov. Kot poročajo regionalni mediji, je voznik kombija, ki je bil lažje poškodovan, še vedno v bolnišnici in pod policijskim nadzorom.

Po zaslišanju pri tožilcu danes popoldan, pa bo padla odločitev, ali mu bodo odredili pripor ali izpustili.

Glede na to, da je slovenski državljan in da gre za hudo nesrečo, je pričakovati, da bi Slovenec lahko ostal v priporu celo do enega meseca.

Voznik kombija Boštjan F. je Ptujčan in domnevajo, da je vozil najet kombi. Pokojni voznik cisterne je Mustafa I. iz Visokega, je poročal N1 BiH.