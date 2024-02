Barbara v 24 letih 17-krat hlinila nosečnost: pod srajco tlačila blazine in kradla rojstne liste

Neverjetna zgodba o goljufiji prihaja iz Italije. Barbara Ioele je 50-letnica, ki je v 24 letih 17-krat lažirala svojo nosečnost, da bi si prislužila različne ugodnosti. Lagala je, da ima pet otrok in imela 12 splavov, vse pa je prepričevala, da je noseča, tako da si je pod srajco tlačila blazine.

Zanika vse, trdi, da otroci obstajajo

Rimljanka je ponaredila svojo hojo in držo, da bi bila pri tem čim bolj prepričljiva. Vse obtožbe sicer zanika in trdi, da njeni otroci res obstajajo in da so bile vse nosečnosti resnične.

Tožilci 50-letnico kjub temu obtožujejo kraje rojstnih listov s klinike v Rimu in ponarejanja drugih dokumentov, navaja britanski The Sun.

Neverjetna zgodba o goljufiji prihaja iz Italije. Foto: Shutterstock

S pretvarjanem je pričela leta 2000 in v žep pospravila okoli 110.000 evrov.