Avto zletel v reko Vardar: edini preživeli je petletni deček

Tragična prometna nesreča se je zgodila na lokalni cesti Saraj–Rašče v Severni Makedoniji, kjer je avtomobil znamke Audi, ki ga je vozila 23-letna N. A. iz vasi Grčec, zletel s ceste in pristal v reki Vardar.

Policija je v vozilu našla tri trupla žensk, dva dni kasneje pa so iz reke potegnili še truplo 56-letnega moškega A. A., ki so ga pred tem vodili kot pogrešano osebo.

V nesreči so življenje izgubili petletnikov mati, teta, babica in dedek. Edini preživeli je petletni deček, ki je iz avtomobila izpadel še pred padcem v reko. Po navedbah očividcev se je deček, da bi preživel, obupano držal za vejo drevesa, dokler ga niso opazili in rešili mimoidoči.

Stanje je stabilno

Petletnik je trenutno v bolnišnici, kjer zdravniki poročajo, da je njegovo stanje stabilno in ni več življenjsko ogrožen. Kljub temu bo zaradi preventivnih razlogov še nekaj časa ostal na zdravljenju.

Policija vodi obsežno preiskavo, da bi razjasnila okoliščine nesreče, vključno z razlogi za zdrs vozila s ceste. Trupla so bila poslana na obdukcijo, ki bo določila natančen vzrok smrti žrtev.