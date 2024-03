80-letnik pričakoval bajno dediščino iz Kanade, a dobil ...

Iz Hrvaške poročajo o spletni prevari prav posebne vrste. Decembra lani sta 80-letnika prek družbenih omrežij kontaktirala neznanca, ki sta se predstavila za uslužbenca ameriške banke in mu povedala, da mu je pokojni sorodnik v Kanadi zapustil več deset milijonov dolarjev dediščine. Komunikacijo so nato nadaljevali prek elektronske pošte. Za plačilo dediščine so 80-letnika pozvali, naj pošlje kopijo vozniškega dovoljenja na aktivacijski račun »pokojnega sorodnika«.

Policija je ob tem ponovno opozorila državljane, naj bodo previdni pri komunikaciji z neznanimi osebami in jim ne posredujejo svojih osebnih podatkov in kopij svojih dokumentov.

Poleg tega so od njega večkrat zahtevali več deset tisoč evrov, kar jim je tudi nakazal, ko pa so od njega zahtevali več denarja, je 80-letnik posumil, da gre za goljufijo, in vse prijavil.