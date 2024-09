50 let čakal usmrtitev, sedaj je pri 88 letih oproščen

Iwao Hakamada, nekdanji boksar, je preživel več kot pol stoletja v čakanju na smrtno kazen, potem ko je bil leta 1968 nepravično obsojen za umor družine svojega šefa, a je bil v četrtek na sodišču na Japonskem razglašen za nedolžnega.

Hakamada, ki je zdaj star 88 let in ni več brezhibnega zdravja, je bil oproščen v četrtek po ponovnem sojenju. Umoril naj bi svojega nekdanjega šefa, njegovo ženo in dva otroka. Obsojen je bil, ko je imel 30 let. Ponovno sojenje je zahteval pred desetimi leti.

Mnogi so že dolgo zahtevali njegovo osvoboditev. FOTO: Philip Fong Afp

Umorov je bil obtožen potem, ko je pomagal pogasiti požar na domu žrtev junija 1966, kjer so našli trupla. Ta so bila proti pričakovanjem še zabodena, s posesti pa naj bi bilo ukradenih okoli 200.000 jenov (približno 19.000 evrov danes). Aretirali so ga na podlagi majhne količine krvi, najdene na njegovi pižami. Po 264 urah zaslišanja, med katerim naj bi ga pretepli, piti in hoditi na stranišče pa mu niso dovolili, je zločin priznal.

Priznanje umaknil

Iwao Hakamada, 88, končno na svobodi. FOTO: Kyodo Via Reuters

Kasneje je med sojenjem umaknil priznanje, ves čas pa je trdil, da je nedolžen. Leta 2011 ga je Guinnessova knjiga rekordov razglasila za obsojenca, ki najdlje čaka na smrtno kazen. Njegovo obsodbo je leta 1980 potrdilo najvišje sodišče na Japonskem, vendar je bil marca 2014 osvobojen in mu je bilo odrejeno novo sojenje. Pojavili so se namreč novi dokazi, da so bile krvave obleke, na podlagi katerih so ga aretirali, podtaknjene.

Hakamadovi odvetniki so več let trdili, da DNK iz oblek ni ustrezal njegovemu, kar odpira možnost, da so te pripadale nekomu drugemu. Sodišče je leta 2014 odločilo, da obleke zares niso bile njegove.

Mnogi pozivali k oprostitvi

Zaradi dolgotrajnih postopkov pa se je ponovno sojenje začelo šele lani. Poleg tega, da ga je v četrtek razglasil za nedolžnega, je sodnik ugotovil, da je bilo ključno dokazno gradivo tožilstva ponarejeno. Hakamada je eden od petih zapornikov na Japonskem, ki čakajo smrtno kazen, in so jim odredili ponovno sojenje. Zaradi tega so mnogi zahtevali reformo sistema.

Skupina sedmih (G7) je medvladni politični in gospodarski forum, ki ga sestavljajo Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Japonska, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike.

Od leta 2014, ko je bil osvobojen iz zapora, Hakamada živi pod skrbništvom svoje sestre.

Hideko Hakamada, sestra krivo obsojenega. FOTO: Philip Fong Afp

Pred sodiščem so se v četrtek vile dolge vrste ljudi, ki so spremljali primer. Eden od njih je dejal, da je Hakamadov primer »boleč opomnik, da se mora japonski kazenski pravosodni sistem spremeniti«. Močno si je oddahnila tudi Hideko, sestra krivoobsojenega, ki je leta opozarjala na krivico.

Do decembra lani je na Japonskem še 107 zapornikov čakalo na urmstitev. Skupaj z ZDA je Japonska edina država združenja G7, ki še vedno izvaja smrtno kazen.